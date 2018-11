Rota do Rum arranca domingo e trimarãs vão brilhar

Tamanho do texto

É já no domingo que parte a mais famosa das regatas transatlânticas em solitário e sem escalas: A Rota do Rum, que liga Saint-Malo, em França, à Guadalupe, celebra 40 anos. Este ano, as estrelas são os "Ultim", trimarãs gigantes capazes de atingir velocidades recorde e mesmo de voar, por alguns metros, que participam desde 2010, mas estão agora mais aperfeiçoados que nunca.

François Gabart é o skipper do "Macif", uma das embarcações em prova: "É excecional, temos uma ótima concorrência, uma regata espetacular. Nem em sonhos consigo imaginar algo melhor em termos de espetáculo, de concorrência, de percurso. É perfeito e estou muito entusiasmado por participar", disse.

Na regata participam 123 embarcações repartidas por 6 categorias. O começo da aventura está marcado para domingo às 14 horas locais.

A Rota do Rum realiza-se de quatro em quatro anos. Na primeira edição, em 1978, o primeiro classificado, Mike Birch, demorou 23 dias a completar a prova. Na mais recente, em 2014, Loïck Peyron fez a travessia em sete dias e 15 horas. Este ano, a marca pode baixar para os seis dias.