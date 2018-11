Vítimas de ataque do Daesh no Egito enterradas hoje

Tamanho do texto

Realizou-se este sábado o funeral de seis das sete vítimas mortais do ataque de sexta-feira na província de Minya, no Egito. Pertenciam todos à mesma família.

Uma cerimónia com um ambiente bastante tenso e que levou ao reforço da segurança à volta da igreja.

Dezenas de pessoas juntaram-se no local. Algumas tiveram de ser assistidas pelos serviços médicos depois de se sentirem indispostas devido à emoção.

As vítimas regressavam de um batizado no mosteiro cristão copta de São Samuel, quando o autocarro onde seguiam foi metralhado por homens armados.

O ataque aconteceu perto do deserto, cerca de 250 quilómetros a sul do Cairo e fez ainda 19 feridos, alguns em estado grave.

O grupo terrorista Daesh já reivindicou a autoria do atentado.

O ataque aconteceu praticamente no mesmo sítio onde em maio do ano passado, elementos do Daesh atacaram outro autocarro de cristãos egípcios e mataram 28 pessoas.

Desde dezembro de 2016, que o grupo terrorista já reivindicou vários atentados na península do Sinai que mataram mais de cem pessoas em igrejas egípcias.

Os cristãos coptas são a comunidade cristã mais numerosa e destacada do Egito. Representam cerca de 10% dos cem milhões de habitantes do país.