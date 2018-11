Contra sanções dos EUA, iranianos celebram aniversário da "crise dos reféns"

Numa altura em que as relações entre os Estados Unidos e o Irão voltam a degradar-se, com o regresso das sanções anunciado por Donald Trump e o rasgar do acordo sobre a energia nuclear, milhares de pessoas saíram à rua para festejar o aniversário do acontecimento que viria a definir as relações entre os dois países até hoje:

Foi há 39 anos - novembro de 1979 - que aconteceu o assalto à embaixada norte-americana em Teerão por parte de um grupo de estudantes e a tomada de reféns, que viria a durar 444 dias. Aconteceu pouco depois da Revolução Islâmica que depôs o Xá e colocou no poder o aiatola Khomeni.

Na sexta-feira, a administração Trump anunciou o regresso das sanções ao Irão, nos setores financeiro, energético e de exportação. é o segundo pacote de sanções a ser restaurado.