Família de Asia Bibi pede asilo a países ocidentais

O pedido foi feito pelo marido de Asia Bibi, Ashiq Masih através de um vídeo no qual apela ao presidente dos EUA, Donald Trump, e à primeira-ministra britânica, Theresa May, e explica os riscos que a família enfrenta no Paquistão.

Logo após a absolvição da Ásia, milhares de seguidores do partido Tehreek-e-Labbaik Pakistan saíram às ruas do país durante três dias provocando o caos com muitas estradas cortadas e escolas fechadas. Os mesmos prometem continuar com as manifestações.

Mãe cristã de cinco filhos, foi denunciada em 2009 por duas mulheres por alegadamente insultar o profeta Maomé. Um tribunal condenou-a à morte em 2010 e quatro anos mais tarde perdeu um recurso no Supremo Tribunal de Lahore.

A dura lei da blasfémia foi estabelecida na era colonial britânica para evitar confrontos religiosos, mas na década de 80 uma série de reformas patrocinadas pelo então ditador Mohamed Zia-ul-Haq, favoreceu o abuso da regra.