May nega acordo aduaneiro temporário com a UE

Isto porque, segundo o jornal Sunday Times, Londres e Bruxelas teriam chegado a consenso para deixar o Reino Unido provisoriamente na união aduaneira depois do Brexit, evitando assim erguer uma fronteira com o sul da Irlanda.

Pura especulação - é o que afirma o gabinete de Theresa May, após a divulgação de notícias sobre um acordo temporário relativamente à fronteira da Irlanda do Norte.

Recorde-se que esta questão tem sido um dos principais obstáculos nas negociações. De acordo com as informações do Sunday Times, a União Europeia teria aceitado que as mercadorias que circulem entre ambos os lados fossem inspecionadas nas fábricas e nas lojas, em vez de uma verificação na fronteira.

Entretanto, mais de 70 empresários britânicos de renome assinaram uma carta para pedir um segundo referendo sobre as condições finais do Brexit, considerando que a ausência de acordo pode ser destrutiva para a economia britânica.