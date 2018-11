Tamanho do texto

Macron está a percorrer vários campos de batalhas da Grande Guerra, durante uma viagem de uma semana, antes das comemorações oficiais em Paris, no dia 11.

O centenário do fim da Primeira Guerra Mundial está a ser festejado um pouco por todo o mundo. Em França , Emmanuel e Brigitte Macron receberam o casal presidencial alemão, Frank-Walter Steinmeier e Elke Budenbender , para um concerto em Estrasburgo , um cidade com a carga simbólica de estar na fronteira entre os dois países.

No Reino Unido, a Torre de Londres foi o palco do início das comemorações deste centenário do armistício.

Os beefeaters ajudaram a acender milhares de chamas que compõem a instalação _"_Beyond the Deepening Shadow: The Tower Remembers".

Em Itália, o centenário foi celebrado com uma cerimónia no monumento conhecido como "Altar da Pátria", em Roma. A Itália perdeu mais de um milhão de pessoas na guerra, entre militares e civis.