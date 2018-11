Europa assinala os 100 anos do armistício

A Europa assinala os 100 anos do fim da I Guerra Mundial. A chamada Grande Guerra foi um dos maiores massacres do século XX. O presidente francês, Emmanuel Macron, percorre os campos de batalha franceses e esteve em Morhange nesta segunda-feira. Macron colocou uma coroa de flores no monumento aos soldados franceses mortos em combate.

Vários outros países também já começaram as homenagens. No Reino Unido, a Torre de Londres iluminou-se neste domingo com milhares de tochas que fazem parte de uma nova instalação que assinala os 100 anos do armistício. Chama-se "Beyond the Deepening Shadow: The Tower Remembers" e ilumina a Torre com quase 10 mil chamas individuais. O ato simbólico vai repetir-se nos próximos dias, até dia 11 de novembro, data em que se assinala o fim da I Guerra Mundial.