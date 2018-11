Tragédia na Sicília

Foram cenas de horror as que viveram várias famílias na Sicília quando as fortes chuvas causaram inundações e deslizamentos de terra. Só no domingo morreram 12 pessoas. Nove delas, crianças também, faziam parte da mesma família. Viviam em Casteldaccia. Só terá sobrevivido uma quando a lama invadiu a casa onde viviam:

"Corremos de quarto em quarto. O meu filho Federico carregava uma das crianças e disse: "Pai, eu seguro-a". E, de repente, vi todas as janelas ficaram escuras. Agarrei as chaves do carro para tentar sair mas a janela explodiu, a parede caiu e as luzes apagaram-se", conta Giuseppe Giordano, sobrevivente desta família.

A tragédia já matou 29 pessoas no norte do país. O executivo já disponibilizou 250 milhões de euros para ajuda imediata.