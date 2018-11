Web Summit regressa a Lisboa

Tamanho do texto

A capital portuguesa volta a acolher o Web Summit. A partir desta segunda-feira, e até dia oito, vão passar pelo Parque das Nações, em Lisboa, cerca de 70 mil pessoas. Mais 10 mil, dizem os organizadores, do que no ano passado.

Entre os oradores está o Secretário-geral das Nações Unidas. Mas para Paddy Cosgrave, fundador do Web Summit a estrela é outra:

"Estou muito entusiasmado. Estamos a falar da Web Summit e o criador da World Wide Web, Tim Berners-Lee, será orador pela primeira vez. Eu convidei-o durante sete anos. Ele só fala uma vez por ano e vai abrir o Web Summit e acho que não poderíamos ter um orador mais interessante e importante... É a participação que mais me interessa", explicou, na Ericeira, Mafra, o fundador da Web Summit Paddy Cosgrave.

Lisboa está preparada para qualquer ameaça, vinda do mundo virtual, e para o ministro da Economia português, que visitou o espaço principal do evento, o impacto, na economia portuguesa, é muito positivo. O Web Summit quer tornar-se num evento de referência no mundo das telecomunicações e da internet. O Web Summit Lisboa está confirmado até, pelo menos, 2028.