Atenas é Capital Europeia da Inovação 2018

O anúncio foi feito pelo Comissário Europeu para a Pesquisa, a Ciência e a Inovação, o português Carlos Moedas:

"O que é de assinalar aqui é que uma cidade que atravessou uma profunda crise foi capaz de descobrir meios para criar mais inovação social e inclusão, nomeadamente dos refugiados, e [definir] as formas de lidar com isso, estabelecendo as plaformas, concretamente digitais, que podem ser usadas. Como é possível ter uma cidade onde as pessoas não estão motivadas, nem inspiradas pelo futuro, e transformá-la para se tornar nesse centro."

Na Web Summit, Moedas frisou que "as cidades inovadoras mais bem sucedidas são as que tornam os seus cidadãos nos agentes da mudança".