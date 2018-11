Caravana de imigrantes chega à Cidade do México

Uma parte da caravana de imigrantes que está a atravessar o México rumo aos Estados Unidos chegou à Cidade do México, onde pernoitou num estádio de futebol. Apesar das ameaças do presidente norte-americano, estas pessoas que tentam escapar à violência e à pobreza, não desistem do sonho americano.

Na estrada, os mexicanos que passam não ficam indiferentes ao que veem. Nas bermas caminham adultos e crianças, com malas e sacos, e alguns param para ajudar como podem.

"Parei por humanidade. Coitada desta gente que está na rua, sem comer, nem beber... Por isso, damos-lhe alguma coisa. Queremos ajudar", afirma Juan Félix Mendoza, que distribuiu pão e bananas pela caravana de imigrantes.

"Desde que chegámos, entrámos no México, as pessoas têm sido 5 estrelas. As pessoas dão-nos do pouquíssimo que têm. Colaboraram sempre connosco e nós sabemos que aqui as pessoas também são pobres", sublinha José Fonseca, proveniente das Honduras.

Estas pessoas que saíram das Honduras há quatro semanas estão agora a cerca de 800 quilómetros da fronteira com os Estados Unidos, para onde Donald Trump enviou milhares de soldados. O presidente dos Estados Unidos prometeu durante a campanha eleitoral conter aquilo que considera como "uma invasão".