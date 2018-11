Já começou a Web Summit em Lisboa

Tamanho do texto

O primeiro dia da Web Summit, a maior cimeira tecnológica e empresarial do mundo, reuniu no Parque das Nações em Lisboa, milhares de pessoas. Para quem esteve ali pela primeira vez a expectativa era grande, os objetivos claros:

"É a minha primeira vez. por isso estou muito curiosa por ver o que vai acontecer. Nunca estive num evento com decisores de diferentes áreas, tão importantes", adiantou Irina Burlacu, da Moldávia.

"A Web Summit junta pessoas de diferentes países, percursos de vida e em termos tecnológicos. Posso conhecer muitas pessoas, da área tecnológica e aprender muito", explicou Balamuri Pandraki, da Índia.

As honras de abertura estiveram, como sempre, a cargo do fundador do evento. Para Paddy Cosgrave, que assinou contrato para que a Web Summit decorra, por mais 10 anos em Portugal, o país tem um grande potencial:

"Houve uma altura em que quase todo o investimento de risco ia para Silicon Valley, hoje já não. Há empresas localizadas em, praticamente, qualquer lugar do mundo.

As empresas estão a escolher, cada vez mais, locais agradáveis para trabalhar. É mais fácil atrair talentos para trabalhar com elas nesses locais. Acho que há uma boa razão pela qual a Mercedes e a BMW escolheram Portugal, a qualidade de vida é incrível, é a costa oeste da Europa, é quase a Califórnia da Europa", explicou Cosgrave.

A terceira edição da Web Summit Lisboa traz novidades, entre elas encontros entre "startups" e financiadores.

Este ano espera-se que 70 mil pessoas participem no evento.