May enfrenta governo britânico dividido sobre fronteira irlandesa

O longo caminho do Brexit está a chegar a uma encruzilhada decisiva. Theresa May reúne-se, esta terça-feira, com os membros do seu governo para dar conta daquela que se tornou a grande questão do dossiê: a fronteira na Irlanda do Norte.

A primeira-ministra britânica tem estado em contacto com o homólogo irlandês, que já fez saber que não aceita que Londres dite a imposição de barreiras.

Em vez disso, afirma Leo Varadkar, o governo britânico estará disposto a avançar com uma fronteira aberta "até ser implementado um novo acordo".