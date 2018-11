Um referendo à presidência de Trump

As eleições intercalares nos Estados Unidos estão a ser vistas como um referendo à presidência de Donald Trump. Republicanos e democratas lutam pelo controlo das duas Câmaras do Congresso.

"Se as pessoas não forem votar, depois serão vítimas da sua falta de ação. Portanto, se as pessoas não forem votar e não mudarem as coisas, estão destinadas a viver com o terror para os próximos dois anos", disse Nancy Sverdlik, eleitora de Nova Iorque.

Mas Trump tem bastantes apoiantes das igrejas evangélicas, das áreas rurais e entre os eleitores brancos sem formação superior, incluindo mulheres.

"O cerne da mensagem do presidente tem sido avisar o povo americano que as coisas podem piorar se ele perder uma das suas maiorias no Congresso, em vez de falar do que alguns representantes republicanos querem: cortes nos impostos e a força da economia", frisou o correspondente da NBC, Hans Nicholls.

Sejam quais forem os resultados, os analistas dizem que estas eleições intercalares vão ser históricas.