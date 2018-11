Violência policial racista em Portugal

As autoridades portuguesas negaram as acusações de que são alvo, mas a SOS Racismo confirma o conteúdo do relatório. "Aquele relatório não nos surpreendeu, como nós dissemos, porque é algo sério. Aliás, se há alguma coisa que é séria nesta Europa é os relatórios que a Comissão Europeia e a ECRI têm feito. As reações quer do ministro, quer das forças de segurança foi 'Como é que é? Não tiveram em conta o que nós dissemos?' Eles tiveram em conta o que eles disseram. O problema é que o que eles disseram era mentira", acusa José Falcão.