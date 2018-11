EUA: intercalares de meias-vitórias

Tamanho do texto

O Partido Republicano perde o controlo da Câmara de Representantes e continua com a maioria no Senado, perdendo oito lugares de Governador.

As principais projeções indicam que o Partido Democrata deverá ficar com pelo menos 227 lugares, contra 208 dos Republicanos.

No Senado, as projeções indicam que os Republicanos devem manter o controlo, reforçando com entre um e três lugares (54 contra 46).

Na disputa pelos postos de Governadores dos estados, as projeções do início desta manhã de quarta-feira indicam que os Democratas deverão ganhar oito novos estados, aumentando a vantagem de 16 que já tinham sobre os Republicanos.

"Um novo dia"

O presidente Donald Trump telefonou à líder dos democratas na Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, para a felicitar pela vitória do seu partido naquele órgão do Congresso norte-americano.

"Amanhã começa um novo dia na América," disse Nancy Pelosi, líder dos Democratas na Câmara dos Representantes, durante um discurso aos jornalistas em Washington DC.

A líder dos Democratas na câmara baixa falou no início de uma legislatura "marcada pelo diálogo" e pela "transparência."

Pelosi referiu a necessidade de defender as "famílias dos trabalhadores" da América e os grupos mais desprotegidos, como as crianças e os idosos. Disse ainda que os Democratas lutariam pela "estabilidade financeira dos norte-americanos."