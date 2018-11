Fotografia dá direito a despedimento na Ryanair

A Ryanair anunciou o despedimento de seis funcionários por má conduta grave na sequência da publicação de uma fotografia no Twitter. Na imagem em questão, que nem sequer foi publicada pelos protagonistas, é possível ver seis elementos da tripulação a dormir no chão do aeroporto depois do seu voo ter sido desviado do Porto para Málaga devido à tempestade Leslie. A transportadora aérea acusa os funcionários de terem encenado a foto, o Sindicato Nacional do Pessoal De Voo da Aviação Civil já prometeu reagir em conformidade.