Kasparov: "Rússia usa liberdade de expressão contra mundo livre"

Garry Kasparov marcou presença na Web Summit em Lisboa para falar de Inteligência Artificial.

Mas, numa conferência de imprensa antes da intervenção do ex-campeão do mundo de xadrez na cimeira, o conhecido opositor do Kremlin denunciou as enormes pressões exercidas por países como a Rússia e a China sobre as redes sociais, que conseguem distorcer a realidade, sem o devido contrabalanço da União Europeia e dos Estados Unidos.