Libertadas 78 crianças raptadas de escola nos Camarões

As 78 crianças e um motorista raptados de uma escola no centro da cidade de Bamenda, no noroeste dos Camarões, foram libertados esta quarta-feira.

De acordo com um padre que conduz as negociações, o diretor da Presbyterian Secondary School e um professor continuam reféns de um grupo de homens armados. Inicialmente falava-se em 79 crianças mas concluiu-se, entretanto, que o número divergente se refere ao referido professor sequestrado.

A falta de informação aliada à incerteza originaram um sentimento de frustração crescente entre os pais das crianças. Cerca de 200 pais chegaram a concentrar-se em frente à escola para saber se os filhos estavam entre os alunos sequestrados ou levar para casa os que escaparam. Alegaram bloqueio por parte das autoridades.

A escola justificou a falta de contacto dos pais das crianças que escaparam ao rapto com os respetivos filhos para não "melindrar" os outros pais em situação preocupante.

As autoridades acreditam no envolvimento de grupos rebeldes separatistas que têm causado problemas na região oeste do país e querem criar um Estado (Ambazonia) de língua inglesa independente do executivo dos Camarões que tem o francês, a língua mais falada no país, como língua oficial.