Líder da CSU sai ou fica?

Um jornal alemão anunciou esta quarta-feira que Seehofer iria anunciar a demissão da liderança do partido no fim de semana, mas continuaria no Governo como ministro do Interior. Entretanto, outro jornal citando uma fonte próxima já desmentiu a notícia. Mas, pouco depois, o próprio Seehofer acabou por ser enigmático quando questionado sobre o seu futuro, pelo que continuam as dúvidas.