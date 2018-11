"Merkel II" apresenta candidatura à liderança da CDU

Tamanho do texto

"Agora é altura de abrir um novo capítulo, para ganhar uma nova força, com novos tópicos e um novo estilo. Esta é a minha proposta. Trago os meus 18 anos de experiência governamental e a minha experiência em campanhas eleitorais, para que possamos ter continuamente sucesso para permanecer com responsabilidade no Governo e influenciar de maneira positiva o país", diz a candidata, que considera que os alemães têm muito a agradecer a Merkel.

Kramp-Karrenbauer quer abrir "um novo capítulo" na continuidade. Já os seus adversários na corrida à liderança da CDU parecem querer cortar com a era Merkel. Friedrich Merz quer "uma renovação" e Jens Spahn "um recomeço".