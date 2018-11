Os novos rostos do Congresso americano

Tamanho do texto

"A primeira mulher de cor a representar o nosso Estado no Congresso. A primeira mulher a usar um hijab a representar o nosso Estado no Congresso. A primeira refugiada alguma vez eleita para o Congresso e uma das primeiras mulheres muçulmanas eleitas para o Congresso", sublinhou Omar, congressista democrata pelo estado do Minnesota.

Derrubaram-se barreiras e preconceitos no Minnesota mas o mesmo pode acontecer no estado da Geórgia porque Stacey Abrams acredita que a abstenção vai prejudicar a vantagem estreita do rival republicano precipitando uma segunda volta.

Pode tornar-se na primeira mulher negra a governar um estado na história dos EUA.

"A democracia só funciona quando trabalhamos para isso, quando lutamos, quando exigimos e aparentemente quando ficamos horas na fila para depositar o voto na urna. É nesse contexto que a democracia funciona", lembrou Stacey Abrams.