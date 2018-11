Sequestradores libertam 78 crianças nos Camarões

Depois do regresso à escola, as crianças foram transportadas num camião para as instalações do Governo regional do noroeste do país. "Em conjunto, conseguimos fazer com que esta região volte à normalidade, depois de todos os que participaram nesta luta contra o Estado se terem rendido", afirmou o Governador Adolphe Lele.

De acordo com Samuel Fonki, ministro da Igreja Presbiteriana dos Camarões, que esteve envolvido nas negociações para libertar os reféns, não foi pago qualquer resgate.