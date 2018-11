Trump diz que as intercalares foram um "sucesso tremendo"

Tamanho do texto

Para Donald Trump, as eleições intercalares foram um "sucesso tremendo". O presidente norte-americano confirmou na quarta-feira que se recusava a ver a perda da Câmara dos Representantes como um mau resultado.

"Vimos os candidatos que eu apoiei a ganharem com um sucesso tremendo na noite passada. Agora temos um caminho muito mais fácil, porque os democratas vão apresentar um plano para as infraestruturas, um plano de saúde, um plano para o que eles estão a olhar e nós vamos negociar. (...) Então eles podem olhar para nós e nós podemos olhar para eles. Provavelmente será muito bom para mim, politicamente, porque eu acho que sou melhor neste jogo do que eles realmente são", declarou o presidente dos Estados Unidos.