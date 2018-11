UE vai combater desinformação nas próximas eleições europeias

O Regulamento Europeu de Proteção de Dados (RGPD) pode não ser o melhor amigo de um gigante da tecnologia, mas para Ann Mettler, diretora do grupo de reflexão da Comissão Europeia, o Centro Europeu de Estratégia Política, as novas leis colocam o continente na vanguarda da batalha contra o furto de dados e a desinformação.Na Web Summit em Lisboa, Mettler afirmou que a proteção de dados era necessária devido à quantidade de utilizadores que viram as suas informações extraviadas, nos últimos anos, com o aumento da desinformação.