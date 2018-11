A retrospetiva que Nova Iorque devia a Warhol

Tamanho do texto

Foi a uma velocidade estonteante que Andy Warhol trouxe inesperadas inspirações ao mundo da arte. O conceito de "pop art" é universal. E, no entanto, há já quase três décadas que não havia uma retrospetiva americana do seu trabalho. O Museu Whitney, em Nova Iorque, resolveu a questão.

"Esta exposição conduz as pessoas através das primeiras obras de Warhol, quando ele trabalhava como ilustrador em publicidades de moda. E depois mostramos a parte pop, mais revolucionária, que mudou os paradigmas. E, por fim, o trabalho que fez depois da década de 60 e que não foi tão bem recebido do ponto de vista crítico", explica Donna De Salvo, curadora do Whitney.