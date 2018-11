Autoridades identificam autor do massacre da Califórnia

As autoridades norte-americanas já identificaram o alegado autor do tiroteio que fez 12 mortos e 21 feridos, num Bar em Thousand Oaks, na Califórnia.

Com uma arma semiautomática de calibre 45, abriu fogo, disparando, pelo menos, 30 tiros.

Estima-se que estariam mais de duas centenas de pessoas no Borderline Bar & Grill. Muitas fugiram partindo janelas ou saltando do segundo andar.

Em conferência de imprensa, o xerife do condado de Ventura referiu que Ian Long não era desconhecido da polícia.

"Tivemos vários contactos com o Sr. Long ao longo dos anos. Eventos menores, como colisões rodoviárias. Ele foi vítima de uma agressão num bar local, em 2015. Em abril deste ano, as autoridades foram chamados à sua casa por causa de algumas perturbações. Conversaram com ele... Ele estava enraivecido e a agir de forma irracional", informou o xerife do condado de Ventura, Geoff Dean.

O tiroteio chocou a pequena localidade dos arredores de Los Angeles.

O presidente norte-americano já reagiu. No twitter, Donald Trump assinalou a "grande valentia" da polícia ao enfrentar o alegado autor do tiroteio, sublinhando que chegou ao local em poucos minutos.

Trump agradeceu às autoridades e referiu-se, ainda, a Ron Healus, o adjunto do xerife do condado de Ventura que foi baleado, no bar.

Healus tinha 29 anos de serviço e planeava reformar-se no próximo ano.

Foi o primeiro a chegar ao local.

Em homenagem às vítimas do tiroteio do bar de Thousand Oaks, Donald Trump ordenou que a bandeira do país ficasse a meia haste na Casa Branca e em todos os edifícios públicos até ao próximo sábado.