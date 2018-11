Macron homenageia ex-combatentes no Anel da Memória

O presidente francês, Emmanuel Macron, deslocou-se à Necrópole Nacional de Notre-Dame-de-Lorette, inaugurada pelo predecessor, François Hollande, em 2014, em Pas-de-Calais, no norte do país, para prestar uma homenagem particular aos antigos combatentes, por ocasião das comemorações do centenário do armistício da primeira grande guerra.

O local conta com uma equipa de 3600 voluntários, da chamada "guarda de honra do ossuário" que, de forma quotidiana, se ocupam da manutenção e vigilância destas tumbas históricas.