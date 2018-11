Manfred Weber é candidato do PPE à presidência da Comissão Europeia.

O eurodeputado alemão da Baviera foi eleito, esta quinta-feira, no congresso de Helsínquia, com 79,2% dos votos contra os 20% do finlandês Alexander Stubb.

No discurso de vitória, Weber destacou a necessidade da Europa se tornar mais próxima dos cidadãos.

"A campanha começa aqui em Helsínquia. Temos um bom registo. Criámos uma Europa boa, forte e estável. É forte neste momento, sob a liderança de Jean-Claude Juncker, Donald Tusk e Antonio Tajani. Caros colegas, dissemos que construímos pontes. Queremos colmatar as lacunas entre os cidadãos e a União Europeia. Vocês querem ter uma Europa democrática e nós queremos ter uma Europa ambiciosa. Essa é a nossa forma de fazer política europeia e é por isso que a minha mensagem final é: Vamos aproveitar este ímpeto de Helsínquia. Vamos voltar para casa, para as nossas cidades, para as nossas aldeias. Vamos dizer às pessoas que temos uma boa ideia para o futuro do continente europeu".

Manfred Weber é o atual líder do grupo parlamentar do Partido Popular Europeu.

Tem 46 anos e um longo caminho pela frente antes de poder reivindicar o cargo executivo mais importante da União Europeia. Primeiro tem de superar a oposição dos outros grupos políticos.

Quem conseguir o lugar, vai enfrentar desafios sem precedentes, incluindo o impacto da imigração e a ascensão do populismo.

Há também a questão das negociações da União Europeia com o Reino Unido sobre a relação comercial pós-Brexit.