Temer e Bolsonaro prometem transição "fluida"

Uma transição "fluida": este foi o desejo expresso pelo presidente cessante do Brasil, Michel Temer, e pelo sucessor, Jair Bolsonaro, no primeiro encontro desde a eleição do candidado da extrema-direita.

O encontro desta quarta-feira, no Palácio do Planalto, em Brasília, serviu para formalizar o processo de transmissão do poder no país.