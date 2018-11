ALDE e partido de Macron cerram fileiras em Madrid

O congresso da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa (ALDE), em Madrid, foi dominado esta sexta-feira pela enviada especial do presidente francês. Astrid Panosyan clarificou a estratégia do parti do La République En Marche, de Emmanuel Macron, que pretende formar uma coligação com a ALDE para lutar contra o populismo nas eleições europeias.