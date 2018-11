Atos antissemitas registam forte aumento em França

A informação é avançada pelo próprio primeiro-ministro francês, Édouard Philippe, num artigo publicado na sua página do Facebook dedicado aos 80 anos da terrível "Noite de Cristal", marcada por ataques sistemáticos contra a comunidade judaica na Alemanha, a 9 de novembro de 1938.

Depois de um ano recorde em 2015, os atos antissemitas tinham caído para menos de metade em 2016, prosseguindo a tendência de queda em 2017.

O ministro francês do Interior diz que este novo aumento se deve em parte ao reforço dos "meios" para que as vítimas "possam declarar" esses atos, mas o presidente do Conselho Representativo das Instituições Judaicas em França reclama medidas específicas para acabar com o que classifica de "um cancro que gangrena a sociedade".