Áustria acusa Rússia de espionagem

O Kremlin negou as acusações e convocou o embaixador austríaco em Moscovo para averiguações.

O chefe da diplomacia russa lamentou que a Áustria não siga as condutas diplomáticas tradicionais.

"Infelizmente, os nossos parceiros ocidentais adotaram, recentemente, a regra de não usar a diplomacia tradicional com toda a decência, mas usar uma diplomacia de microfone, culpando-nos, publicamente, com exigências para explicar publicamente uma questão sobre a qual não temos informações. Gostaria de dizer, mais uma vez, que é necessário seguir as normas que foram elaboradas durante a formação da prática da comunicação internacional", lamenta Sergei Lavrov.

A ministra austríaca dos Negócios Estrangeiros, Karin Kneissl, cancelou já a viagem oficial à Rússia prevista para os dias dois e três de dezembro.

A Áustria era, no seio da União Europeia, um dos aliados mais próximos da Rússia.

"A Áustria foi um dos poucos países europeus que se opuseram à dura política antirrussa. Não expulsou diplomatas russos por causa do caso Skripal e a ministra dos Negócios Estrangeiros dançou com Vladimir Putin, no seu casamento. Mas o escândalo de espionagem está a mudar o ritmo vigoroso das relações bilaterais. A Áustria vai discutir com os parceiros da União Europeia como será, agora, o seu relacionamento com a Rússia", relata a repórter da euronews, Galina Polonskaya.