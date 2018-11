Liberais europeus reunidos em Madrid

Os liberais estão recetivos às propostas do partido Em Marcha, do presidente francês, e à criação de uma plataforma comum.

A eurodeputada holandesa, Sophie in’t Veld, acredita que desta forma será possível expandir a presença liberal no Parlamento Europeu. Atualmente, representam a quarta força política do hemiciclo de Estrasburgo, com 68 deputados.

Os liberais europeus ainda não chegaram a um consenso sobre a escolha de um candidato forte para a campanha, uma ideia que não agrada a Emmanuel Macron. Há meses que se fala em escolher a comissária europeia dinamarquesa Margarete Vestager, mas o partido continua a ponderar sobre quem é a pessoa mais indicada para os cargos importantes.

A reunião termina no sábado com a aprovação do Manifesto e a eleição de novos membros para a comissão do partido.