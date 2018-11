Moçambique inaugura maior ponte suspensa de África

Tamanho do texto

É a mais cara infraestrutura pública desde a independência de Moçambique e também a maior ponte suspensa do continente africano.

Inaugurada este sábado, a nova ponte Maputo-Katembe foi construída para permitir a ligação por terra entre as duas margens da capital moçambicana, a norte e a sul. Uma ligação que passa a poder ser feita de carro em pouco mais de cinco minutos, contra as longas e complicadas travessias de barco.

Com um vão de 700 metros e duas rampas de cerca de dois quilómetros, a ponte é também um símbolo do investimento chinês em Moçambique. A China, que já financiou, entre outras, a nova sedes da Assembleia da República e da Procuradoria-Geral moçambicanas, contribuiu com quase 700 milhões de euros para a construção da infraestrutura.