14 feridos numa manifestação em Barcelona

O ativista Lagarder Danciu justificou o protesto.

"Estão a dar medalhas aos polícias que reprimiram o povo catalão em outubro do ano passado. Estão aqui a provocar constantemente, nas ruas de Barcelona, e não podemos consentir. Isto é fascismo."

As autoridades da Catalunha evitaram que os separatistas chegassem à marcha da Associação Nacional das Polícias Espanholas que exige ao governo aumentos salariais.

O presidente da JUSAPOL, Natan Espinosa, lembra que é uma reivindicação antiga.

"Viemos aqui reivindicar a igualdade salarial que há 30 anos nos é negada entre as forças de segurança nacionais e a polícia regional. Na terça-feira vamos apresentar uma iniciativa legislativa popular com mais de 500 mil assinaturas para que se igualem os salários das forças do Estado com as corporações regionais".

Os polícias da Catalunha e do País Basco têm melhores condições e salários que a polícia nacional e a guardia civil espanholas. Uma diferença que estas duas instituições querem que acabe.