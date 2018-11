Jo Johnson deixa o governo de Theresa May devido ao desacordo com o Brexit. O Ministro dos Transportes do Reino Unido e irmão do ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, Boris Johnson, pediu demissão na sexta-feira, numa clara demonstração de descontentamento com a forma como as negociações sobre a saída do Reino Unido da UE estão a ser conduzidas.

"Vamos em direção a um Brexit incoerente que nos vai prender num relação subordinada à UE - sem uma palavra a dizer sobre as regras que vão governar áreas importantes da nossa economia. Isso é completamente inaceitável e insustentável para uma democracia orgulhosa como a nossa". disse Johnson.