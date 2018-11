O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, confirmou a existência de gravações do assassinato do jornalista e escritor Jamal Khashoggi, a 2 de outubro no consulado saudita em Istambul. Alega ter partilhado estas informações com os EUA, Reino Unido e com a Arábia Saudita - entre outros países. O jornalista estava exilado nos Estados Unidos desde 2017 e era um crítico dos governantes sauditas.