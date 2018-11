Califórnia consumida pelas chamas

Dois incêndios gigantes alimentados por "ventos fortes" lavram em extremos opostos da Califórnia com muitos habitantes em fuga com ordem de evacuação. No norte, o "Camp Fire" é um dos mais mortais e destrutivos na história do Estado. Já morreram pelo menos 23 pessoas desde que eclodiu na quinta-feira a nordeste de Sacramento. Há o registo de pelo menos 100 desaparecidos.