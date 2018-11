Eleições nas repúblicas separatistas do leste ucraniano

As eleições nas duas regiões ucranianas prórussas no leste do país têm como objetivo eleger presidentes e deputados, apesar dos avisos ocidentais de que o escrutínio será contrário ao processo de paz. O líder interino de Luhansk, pensa de forma distinta. "Esta eleição não contradiz os acordos de Minsk. Somos uma república livre, um país livre. De acordo com a nossa lei, a constituição da República Popular de Luhansk, a eleição deve ser realizada", explicou Leonid Pasechnik.