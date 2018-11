Nascem cada vez menos bébés no mundo e as mulheres têm filhos cada vez mais tarde. Estas são as principais conclusões de um estudo divulgado pela revista científica “The Lancet”. Os investigadores analisaram 195 países, entre 1950 e 2017.

Os países mais ricos têm tentado contrariar a tendência através das migrações.

A Europa Ocidental, os Estados Unidos, a Coreia do Sul e o Japão são algumas das regiões mais afetadas. O Chipre é o país com a mais baixa taxa de fertilidade do mundo. Uma mulher tem, em média, um filho ao longo da vida

Com um cenário oposto, o continente africano regista as maiores taxas de fertilidade. No topo da tabela está o Níger, com uma média de mais de sete filhos por mulher.

Segundo o estudo, apesar de metade dos países do mundo ainda ter nascimentos suficientes para crescer, há cada vez mais países avançados a nível económico, o que significa que a taxa de natalidade mundial deve continuar a descer.

Os especialistas falam das conclusões do estudo como uma grande surpresa e garantem que haverá consequências profundas para a demografia e para as "sociedades com mais avós do que netos".