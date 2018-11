Califórnia: incêndios já fizeram 31 mortos

Os enormes incêndios que lavram ainda maioritariamente sem controlo no Estado norte-americano da Califórnia já fizeram mais de três dezenas de vítimas mortais e mais de 200 pessoas continuam em paradeiro desconhecido, de acordo com o último balanço das autoridades.

No Sul da Califórnia, o chamado "Woolsey Fire" contabiliza duas vítimas mortais e obrigou a evacuar várias áreas à volta de Los Angeles, nomeadamente a totalidade da estância balnear de Malibu, onde vive um grande número de celebridades. No total, as chamas já obrigaram a deslocar 300.000 pessoas em todo o Estado.

Depois de ter apontado, no Twitter, o que classificou de "absoluta má gestão" dos incêndios por parte das autoridades californianas, ameaçando cortar fundos federais, o presidente norte-americano Donald Trump atraiu as críticas do chefe do sindicato dos bombeiros do Estado, que denunciou um tweet "mal informado, inoportuno e humilhante".