Duas aterragens de emergência em menos de 24 horas, em Portugal. A mais recente, esta segunda-feira, de um Boeing 737 da Transavia que transportava 149 pessoas do Funchal para Amesterdão. A aeronave sofreu uma "despressurização" e foi obrigada a uma aterragem de emergência, escoltada pela Força Aérea Portuguesa, no aeroporto de Faro. Para além do susto nada mais a relatar.

A Força Aérea tinha sido já obrigada a intervir, no domingo, quando os pilotos de um Embraer 190 da companhia aérea "Air Astana" tinham passado por um desafio diferente. O avião tinha descolado de Alverca, das Oficinas Gerais de Material Aeronáutico, onde estava a ser alvo de manutenção, sobrevoava a capital portuguesa quando o piloto se viu obrigado a pedir ajuda à torre de controlo do Aeroporto de Lisboa, a ansiedade era visível:

"Senhores, sim. (...) não temos controlo sobre o avião. Precisamos de assistência para aterrar num aeroporto com boas condições climáticas. (...) Estamos com problemas nos instrumentos de controlo do voo.

A companhia aérea do Cazaquistão diz agora que dados preliminares apontam para problemas nos eixos de controlo, a "aeronave apresentava desvios de estabilidade de um dos eixos", esclarece, e terá sido sido isso que originou a "perda de controlo" de que falava o piloto nas comunicações. Foi em segurança, à terceira tentativa, duas horas depois de sobrevoar Lisboa que aterrou no aeroporto de Beja, para onde desviou a sua rota, depois de ponderar uma uma amaragem no rio Tejo, o que não foi possível devido às más condições climáticas. Dos seis tripulantes dois foram hospitalizados devido ao stress mas já receberam alta.