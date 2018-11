Nova escalada da violência na Faixa de Gaza

O recrudescimento na violência levou o Exército israelita a reforçar o contingente junto ao enclave palestiniano e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu decidiu encurtar a deslocação a Paris, onde participava nas comemorações do Armistício da Primeira Guerra Mundial.

As brigadas Ezzedine al-Qassam acusaram as forças israelitas de entrarem na Faixa de Gaza perto de Khan Younis e de realizarem vários bombardeamentos. O Exército hebraico fez apenas referência a um tiroteio, seguido do lançamento de perto de duas dezenas de "rockets", vindos do lado palestiniano.