Brexit: O divórcio está à vista

Os Ministros no executivo de Theresa May voltam esta quarta-feira a Downing Street para uma série de reuniões individuais com a primeira-ministra. De acordo com a comunicação social britânica foi finalmente alcançado um acordo técnico com a União Europeia sobre o texto do documento, um acordo que surge na sequência de negociações intensas com Bruxelas esta semana e que confirma o otimismo verificado no Conselho de Ministros desta terça-feira.