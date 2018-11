CIDH preocupada com Direitos Humanos no Brasil sob Bolsonaro

A Comissão Interamericana dos Direitos Humanos (CIDH) está preocupada com o futuro do Brasil, sob o mando do presidente eleito, o líder populista da extrema-direita Jair Bolsonaro.

Vinculado com a Organisação de Estados Americanos, o organismo deu a conhecer no Rio de Janeiro as conclusões do relatório preliminar sobre a visita de uma semana - a primeira em 23 anos - para analisar a situação dos Direitos Humanos no país.