Especialista considera que incêndios serão cada vez mais intensos

Euronews: Porque é que os incêndios são cada vez mais intensos?

Doerr: As alterações climáticas têm influência e já foi provado que na Califórnia aumentou o número de incêndios, podemos dizer o mesmo do Canadá. Em termos globais, temos períodos de seca mais longos que favorecem a proliferação de incêndios. As alterações climáticas aumentam a intensidade dos incêndios, não quer dizer que vamos ter fogo em todo o lado, mas serão mais ferozes e irão colocar vidas em perigo.

As temperaturas médias aumentaram, a precipitação baixou em algumas zonas e há menos neve no inverno, o que torna o solo mais seco e cria as condições ideais para os incêndios. Juntando isto à seca extrema que tivemos no verão e aos fortes ventos que se fazem sentir e qualquer fonte de ignição pode propagar à vegetação circundante e causar estes incêndios.