Jornalistas em protesto contra Di Maio

"Não aceitamos que nos digam que linha seguir, alguém que invada o nosso campo de ação, que nos seja dito o que escrever ou não escrever", afirmou Lazzaro Pappagallo da Associazione Stampa Romana.

As palavras foram proferidas por Di Maio durante o julgamento de Virginia Raggi, presidente da câmara de Roma, desde 2016, acusada de falso testemunho no âmbito de um julgamento relacionado com a polémica nomeação de um dirigente do Movimento Cinco Estrelas para a câmara municipal de Roma. Raggi acabou absolvida.