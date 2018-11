Lula da Silva sai pela primeira vez da prisão

No exterior do tribunal aguardavam a comitiva algumas dezenas de apoiantes de Lula da Silva pedindo a sua libertação.

Lula está a ser interrogado pela juíza Gabriela Hardt que substitui, temporariamente, Sérgio Moro na Lava Jato. Moro que aceitou ser o futuro ministro da Justiça, no governo de Jair Bolsonaro.

O dirigente do Partido dos Trabalhadores está a ser ouvido no âmbito de mais um caso de corrupção que envolve as construtoras OAS e Odebrecht. É relativo a uma casa de campo na cidade de Atibaia, em São Paulo. As autoridades querem esclarecer se ele é o verdadeiro dono da casa que era, frequentemente, usada por si e pela sua família.

Trata-se da terceira declaração de Lula perante a Justiça de Curitiba e a primeira desde que está preso por corrupção.

O antigo presidente brasileiro, de 73 anos, foi condenado a doze anos e um mês de prisão, num caso ligado a um apartamento no Guarujá, São Paulo, que terá recebido em troca de favores à construtora OAS durante o seu mandato.