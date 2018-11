May tenta convencer ministros com "acordo técnico" do Brexit

O futuro do Brexit e, possivelmente, da própria primeira-ministra britânica estará em jogo no Conselho de Ministros desta tarde em Londres.

Theresa May terá de convencer os membros do governo, em particular os mais eurocéticos, a aprovarem o "acordo técnico" alcançado ontem com Bruxelas sobre o tratado que definirá os termos da saída do Reino Unido da União Europeia.